Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
- Reuters
Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.
Самые жёсткие ограничения (уровня 0) представлены тёмно-оранжевым цветом, а самые слабые ограничения (уровня 4) — тёмно-зелёным.
Согласно карте, в данный момент большинство субъектов Российской Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений.
Согласно последней информации, всего в России к настоящему времени подтверждено 511 423 случая коронавируса.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.