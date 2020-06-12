Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что на карте разными цветами представлены четыре разных этапа снятия ограничительных мер.

Самые жёсткие ограничения (уровня 0) представлены тёмно-оранжевым цветом, а самые слабые ограничения (уровня 4) — тёмно-зелёным.

Согласно карте, в данный момент большинство субъектов Российской Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений.

Согласно последней информации, всего в России к настоящему времени подтверждено 511 423 случая коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.