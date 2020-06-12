Пилотажная группа «Первый полёт» поздравила россиян с праздником
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Как передаёт телеканал «360», в честь праздника пилоты синхронно выполнили элементы на поршневых самолётах, в результате чего в небе появилась надпись белого цвета.
Таким образом лётчики решили поддержать россиян, которые оказались в трудной ситуации из-за коронавируса, а также медиков и волонтёров.
«12 июня мы вспоминаем историю становления и развития России, которой мы, без сомнения, гордимся. Люди — наше главное достояние. Своей акцией мы хотим показать, что общими усилиями можно достичь многого», — отметил чемпион Европы по высшему пилотажу и руководитель пилотажной группы «Первый полёт» Дмитрий Самохвалов.
По его словам, День России — это прекрасный повод задуматься о том, что только вместе можно преодолеть все трудности и стать сильнее.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня России.