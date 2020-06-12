Володин поздравил жителей страны с Днём России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днём России.
Володин поздравил жителей страны с Днём России
  • РИА Новости

«Мы гордимся нашей страной, её богатой историей и культурой. Желаем России добра и процветания. Видим её сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан. Всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине, нашей России», — приводит «Парламентская газета» слова спикера.

В своём обращении он также пожелал россиянам счастья, здоровья и всего самого доброго.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в свою очередь, пожелал согражданам здоровья, мира и благополучия.

«Сегодня День России — важный государственный праздник. Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живёт, работает, растит детей и строит свои планы на будущее», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Глава региона отметил, что каждый хочет видеть страну свободной и иметь возможность реализовать свою самую смелую мечту.

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