Кабмин поручил ведомствам вовремя расходовать бюджетные средства

Правительство России поручило министерствам и ведомствам своевременно и равномерно исполнять расходы федерального бюджета в 2020 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на перечень решений по итогам прошедшего 11 июня заседания кабмина.

РИА Новости