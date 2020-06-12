Кабмин поручил ведомствам вовремя расходовать бюджетные средства

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Правительство России поручило министерствам и ведомствам своевременно и равномерно исполнять расходы федерального бюджета в 2020 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на перечень решений по итогам прошедшего 11 июня заседания кабмина.
Кабмин поручил ведомствам вовремя расходовать бюджетные средства
  • РИА Новости

«Главным распорядителям средств федерального бюджета принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного и равномерного исполнения расходов федерального бюджета в 2020 году», — указано в перечне.

При этом главе Минфина Антону Силуанову поручено доложить о результатах данной работы в отчёте об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных.

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