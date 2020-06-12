Режим ЧС объявили в посёлке в Магаданской области
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Об этом губернатор региона Сергей Носов сообщил на своей странице в Instagram.
«В посёлке Холодный объявили ЧС из-за разрушающихся свайных опор одного из домов. Здание 1995 года постройки не было признано аварийным. Чтобы не подвергать живущих в нём людей опасности, двадцать семей переселили во временное жильё», — написал он.
По словам Носова, в ближайшее время администрация закончит подготовку и ремонт муниципальных квартир в Сусумане и люди переедут в них.
«Дальнейшие перспективы будут известны после результатов экспертизы», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в городе Благовещенске Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-восстановительных работ после сильного ливня.