За сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 183 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 6715.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки умерли 183 человека… За весь период умерли 6715 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в России скончались 174 пациента с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у ВОЗ нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.