За сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки умерли 183 человека… За весь период умерли 6715 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России скончались 174 пациента с коронавирусом.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у ВОЗ нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.