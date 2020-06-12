Фрегат «Адмирал флота Касатонов» планируют передать в ВМФ в июле 2020 года
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«Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» практически завершились. Планируем его передать Военно-морскому флоту в начале июля, перед Главным военно-морским парадом», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что фрегат за время испытаний показал «очень хорошие характеристики».
«Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно «Касатонов» завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию», — сказал Пономарёв.
Ранее сообщалось, что «Касатонов» завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии.