Фрегат «Адмирал флота Касатонов» планируют передать в ВМФ в июле 2020 года

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Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 планируют передать ВМФ России в июле 2020 года. Об этом заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарёв.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» планируют передать в ВМФ в июле 2020 года
  • globallookpress.com

«Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» практически завершились. Планируем его передать Военно-морскому флоту в начале июля, перед Главным военно-морским парадом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что фрегат за время испытаний показал «очень хорошие характеристики».

«Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно «Касатонов» завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию», — сказал Пономарёв.

Ранее сообщалось, что «Касатонов» завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии.

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