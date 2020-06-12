В России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара

Российские спасатели в течение суток ликвидировали 44 лесных пожара на площади 648 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 11 июня 2020 года, в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 648 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на данный момент в России действует 21 лесной пожар на площади более 10,4 тыс. га.

Ранее телеканал ОТР сообщил о крупном природном пожаре, который произошёл близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки.