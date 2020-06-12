В России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара

Короткая ссылка
Российские спасатели в течение суток ликвидировали 44 лесных пожара на площади 648 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 11 июня 2020 года, в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 648 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на данный момент в России действует 21 лесной пожар на площади более 10,4 тыс. га.

Ранее телеканал ОТР сообщил о крупном природном пожаре, который произошёл близ села Эссо в Быстринском районе Камчатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить