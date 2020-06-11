Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

Артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как отмечается, он был «допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК».

Также с ним проводились следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП в центре Москвы.

Допрос продолжался около пяти часов, после чего актёра вернули под домашний арест.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.