Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

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Артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как отмечается, он был «допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК».

Также с ним проводились следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП в центре Москвы.

Допрос продолжался около пяти часов, после чего актёра вернули под домашний арест.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице

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