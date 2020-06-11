Воробьёв сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня

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Глава Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня.
Воробьёв сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня
  • РИА Новости

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе», — сообщил губернатор.

Он отметил, что «уже можно отдыхать на улице и, соответственно, этот сервис будет открыт».

«С понедельника мы открываем и музеи, переходим в нормальный режим работы поликлиник, плановые операции возвращаются с 15-го числа», — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что стоматологические поликлиники Московской области вновь начнут оказывать плановую помощь с 15 июня.

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