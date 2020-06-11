Стоматологии в Подмосковье возобновят оказание помощи с 15 июня
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«В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи», — цитирует ТАСС Министерство здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что записаться на приём можно через портал госуслуг или через кол-центр губернатора.
Вход в поликлинику будет осуществляться только в перчатках и в маске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о планах по скорому открытию торговых центров и летних веранд в Подмосковье.