Стоматологии в Подмосковье возобновят оказание помощи с 15 июня

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Стоматологические поликлиники Московской области вновь начнут оказывать плановую помощь с 15 июня.
Стоматологии в Подмосковье возобновят оказание помощи с 15 июня
  • Pixabay

«В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи», — цитирует ТАСС Министерство здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что записаться на приём можно через портал госуслуг или через кол-центр губернатора.

Вход в поликлинику будет осуществляться только в перчатках и в маске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о планах по скорому открытию торговых центров и летних веранд в Подмосковье.

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