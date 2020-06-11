Путин поручил разработать требования к работе образовательных учреждений

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при проведении ЕГЭ и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что соответствующие требования поручено выработать Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения и органами исполнительной власти российских регионов. Доклад по этому поручению необходимо подготовить до 30 июня. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к тому, что число экзаменующихся в этом году снизилось примерно на 10% и составляет около 640 тыс.