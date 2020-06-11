Путин поручил разработать требования к работе образовательных учреждений
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующие требования поручено выработать Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения и органами исполнительной власти российских регионов.
Доклад по этому поручению необходимо подготовить до 30 июня.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к тому, что число экзаменующихся в этом году снизилось примерно на 10% и составляет около 640 тыс.