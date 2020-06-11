В Башкирии проверяют сообщения о нарушении прав медработников

В Башкирии проверяют сообщения о нарушении прав медицинских работников.

Об этом информирует Mkset.ru.

Поводом стали публикации в СМИ о том, что водители скорой помощи в Белебеевской ЦРБ не получили положенных компенсаций за работу с больными COVID-19, а также обращения персонала клиники.

В настоящее время региональное СУ СК России устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.