В Башкирии проверяют сообщения о нарушении прав медработников

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В Башкирии проверяют сообщения о нарушении прав медицинских работников.
В Башкирии проверяют сообщения о нарушении прав медработников
  • РИА Новости

Об этом информирует Mkset.ru.

Поводом стали публикации в СМИ о том, что водители скорой помощи в Белебеевской ЦРБ не получили положенных компенсаций за работу с больными COVID-19, а также обращения персонала клиники.

В настоящее время региональное СУ СК России устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.

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