Открытие новой платформы на станции МЦД-2 Подольск пройдёт 12 июня

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Открытие новой платформы на станции МЦД-2 Подольск состоится 12 июня.
Открытие новой платформы на станции МЦД-2 Подольск пройдёт 12 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Платформа оборудована навесом на всю длину, информационными табло, современной системой освещения.

Делать остановки там будут поезда МЦД-2 и пригородные электрички.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на МЦД вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.

Сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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