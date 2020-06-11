Открытие новой платформы на станции МЦД-2 Подольск пройдёт 12 июня

Открытие новой платформы на станции МЦД-2 Подольск состоится 12 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Платформа оборудована навесом на всю длину, информационными табло, современной системой освещения.

Делать остановки там будут поезда МЦД-2 и пригородные электрички.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на МЦД вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.

Сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.