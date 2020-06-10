Пассажиропоток на МЦД вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции

Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 20% в первый день после окончания режима самоизоляции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

«Пассажиры постепенно возвращаются на диаметры. Это связано со снятием ограничений в Москве и Подмосковье. В первый день после отмены в Москве режима самоизоляции по диаметрам было совершено 265,2 тыс. поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день», — заявили в ведомстве.

По сравнению с июнем 2019 года пассажиропоток ниже почти на 48%.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.