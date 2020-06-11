В ОНК сообщили о жалобе признавшегося в ограблении квартиры «жены олигарха» на условия в СИЗО

Святослав Князев, обвиняемый в краже драгоценностей и денег, совершённой, по его признанию, в квартире «жены олигарха», заявил членам ОНК Москвы, что в больнице СИЗО «Матросская Тишина» он не получает медицинской помощи в полном объёме. Об этом RT сообщил член ОНК Георгий Иванов.

«Князев утверждает, что из-за повреждения носа не может нормально дышать, а в проведении операции ему в СИЗО отказывают… Он заявил также, что не получает диету, назначенную в связи с тяжёлым хроническим заболеванием», — сказал Иванов.

Член ОНК напомнил, что ранее Князев ходатайствовал об операции из-за полученной им челюстно-лицевой травмы.

После вмешательства ОНК, уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой и публикации RT Князеву была проведена операция на глазах в одной из столичных больниц, отметил правозащитник.

Иванов добавил, что в результате зрение обвиняемого восстановилось, но оперировать нос не стали.

Князев заявлял членам ОНК, что это была его единственная кража и он выдал похищенное полиции после задержания. Как сообщали в ОНК, ему инкриминируют ещё несколько аналогичных преступлений, но своей вины в их совершении арестованный не признаёт.

По данным RT, Князев был задержан 10 мая 2020 года по обвинению в ограблении квартиры бывшей супруги Олега Дерипаски — председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой.