В Калининграде ограничат движение из-за репетиции и проведения парада Победы

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В Калининграде планируют ограничить движение из-за репетиции и проведения парада Победы.
В Калининграде ограничат движение из-за репетиции и проведения парада Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, будет перекрыто движение по площади Победы и ряду прилегающих к ней улиц.

Ограничительные меры будут действовать 19, 20 и 21 июня с 19:30 до 00:00 для репетиций, а также 24 июня с 07:00 до 12:30 — для проведения парада.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.

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