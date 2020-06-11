В Калининграде ограничат движение из-за репетиции и проведения парада Победы

В Калининграде планируют ограничить движение из-за репетиции и проведения парада Победы.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, будет перекрыто движение по площади Победы и ряду прилегающих к ней улиц.

Ограничительные меры будут действовать 19, 20 и 21 июня с 19:30 до 00:00 для репетиций, а также 24 июня с 07:00 до 12:30 — для проведения парада.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.