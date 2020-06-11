В Новочеркасске пройдёт репетиция парада в честь 75-летия Победы
- © Министерство обороны РФ
Как передаёт телеканал «Звезда», репетиции механизированной колонны, на которых будут отработаны синхронность проезда, выдержка дистанции и скорость движения техники, начнутся на следующей неделе.
Отмечается, что в составе колонны наряду с боевой и специальной техникой Южного военного округа (ЮВО) пройдут БМ-12 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ, автомобили ЗИС, которые будут буксировать артиллерийские орудия, исторические автомобили ГАЗ-3102 «Волга», а возглавит колонну легендарный танк Т-34.
При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.