В Новочеркасске пройдёт репетиция парада в честь 75-летия Победы

Короткая ссылка
В Новочеркасске в параде в честь 75-летия Победы будет принимать участие техника времён Великой Отечественной войны.
В Новочеркасске пройдёт репетиция парада в честь 75-летия Победы
  • © Министерство обороны РФ

Как передаёт телеканал «Звезда», репетиции механизированной колонны, на которых будут отработаны синхронность проезда, выдержка дистанции и скорость движения техники, начнутся на следующей неделе.

Отмечается, что в составе колонны наряду с боевой и специальной техникой Южного военного округа (ЮВО) пройдут БМ-12 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ, автомобили ЗИС, которые будут буксировать артиллерийские орудия, исторические автомобили ГАЗ-3102 «Волга», а возглавит колонну легендарный танк Т-34.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить