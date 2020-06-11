В Курганской области изменили порядок въезда в регион

В Курганской области изменили порядок въезда на территорию региона, который начнёт действовать с понедельника, 15 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус», — сказали в оперштабе.

Документ нужно получить не ранее чем за два дня до прибытия в регион.

Граждане, прописанные в Курганской области и возвращающиеся из Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО и Якутии, также должны иметь справку об отсутствии COVID-19, выданную не ранее чем за два дня до выезда.

Требование об обязательной двухнедельной самоизоляции при прибытии из перечисленных регионов сохраняется.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.