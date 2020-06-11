В Татарстане законсервируют Самосыровский полигон ТКО

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В Татарстане поручили законсервировать Самосыровский полигон твёрдых коммунальных отходов.
В Татарстане законсервируют Самосыровский полигон ТКО
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», постановление, опубликованное в сборнике документов мэрии, было подписано 29 мая.

Решение принято «в целях исключения возможности негативного воздействия на окружающую среду ранее размещённых отходов на Самосыровском полигоне».

Комитету ЖКХ также поручили не допускать приём нового мусора.

Отмечается, что в конце мая на Самосыровском полигоне ТБО перешли к последнему, биологическому, этапу рекультивации.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с сортировкой и переработкой отходов.

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