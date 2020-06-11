В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в области зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев COVID-19.
С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписали 54 человека. В общей сложности вылечили 1,5 тыс. пациентов. Лечение в медучреждениях продолжают 912 человек.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.