В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Кировской области провели более 3 тыс. тестов на коронавирус. Выявлено 59 заболевших.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев COVID-19.

С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписали 54 человека. В общей сложности вылечили 1,5 тыс. пациентов. Лечение в медучреждениях продолжают 912 человек.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.