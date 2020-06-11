Опрос: 41% россиян не хотят возвращаться в офис
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Как передаёт kp.ru со ссылкой на данные исследования, 41% опрошенных не готовы снова выходить в офис, а 59% хотят вернуться к обычному графику жизни.
Эксперты объясняют это тем, что работать на удалёнке для многих опрошенных тяжело с психологической точки зрения.
«COVID-19 существенно повлиял на работу организаций и привычные бизнес-процессы. Изменение трудового режима, непривычные условия работы, необходимость быстро учиться новому, тревога за здоровье близких, изменение экономических условий и многие другие факторы повлияли на психологическое состояние работников и руководителей российских организаций», — отметили специалисты.
Кроме того, по мнению исследователей, на удалёнке существует риск профессионального выгорания, когда сотрудники теряют мотивацию и начинают формально выполнять свои обязанности.
Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.