Опрос: 41% россиян не хотят возвращаться в офис

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Учёные кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики провели исследование, в рамках которого выяснили отношение россиян к возвращению в офис после периода самоизоляции.
Опрос: 41% россиян не хотят возвращаться в офис
  • © alvarez
  • Gettyimages.ru

Как передаёт kp.ru со ссылкой на данные исследования, 41% опрошенных не готовы снова выходить в офис, а 59% хотят вернуться к обычному графику жизни.

Эксперты объясняют это тем, что работать на удалёнке для многих опрошенных тяжело с психологической точки зрения. 

«COVID-19 существенно повлиял на работу организаций и привычные бизнес-процессы. Изменение трудового режима, непривычные условия работы, необходимость быстро учиться новому, тревога за здоровье близких, изменение экономических условий и многие другие факторы повлияли на психологическое состояние работников и руководителей российских организаций», — отметили специалисты.

Кроме того, по мнению исследователей, на удалёнке существует риск профессионального выгорания, когда сотрудники теряют мотивацию и начинают формально выполнять свои обязанности.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.

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