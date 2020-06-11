Заслуженный учитель России оценил ситуацию с мошенничеством с ЕГЭ

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров оценил ситуацию с мошенничеством на Едином государственном экзамене.

«Из года в год всякие мошенники пытаются навязать ребятам и их родителям такие мутные схемы: обходными путями пройти к хорошим результатам. Основываясь на многолетних наблюдениях, это практически на 100% обман», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, злоумышленники давят на психологию и устраивают провокации.

Как отметил эксперт, не нужно даже пытаться тестировать подобные схемы, вместо траты времени на поиск готовых ответов стоит сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ.

«Я предлагаю заняться повторением, изучением того, что было не изучено, и тестировать себя на официальных площадках. Это поможет снять тревожность, ощущение неуверенности. Ещё нужно консультироваться с компетентными людьми», — заключил он.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.