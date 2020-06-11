В музеях разрешат экскурсии для групп не более пяти человек
- РИА Новости
«Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что посетители будут допускаться на территорию музеев при наличии гигиенической маски.
Также сообщается, что необходимо соблюдение дистанции между посетителями 1,5—2 м.
Ранее стало известно, что музеи и музеи-заповедники, находящиеся в ведении Минкультуры России, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня.