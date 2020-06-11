Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня

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Музеи и музеи-заповедники, находящиеся в ведении Минкультуры России, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня
  • РИА Новости

«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.

При этом приём посетителей возможен при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.

Посещение музеев и музеев-заповедников разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, посетители смогут осмотреть только основную экспозицию музея (без посещения интерьеров).

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.

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