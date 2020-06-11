В России за сутки потушили 36 лесных пожаров

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Российские спасатели в течение суток ликвидировали 36 лесных пожаров на площади 523 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
  • РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 июня, в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 523 гектара», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на данный момент в России действуют 25 лесных пожаров на площади около 9,3 тыс. га.

по состоянию на 0:00 9 июня в России действовало 19 лесных пожаров на площади более 6,5 тыс. га.

В конце мая режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.

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