В избиркоме Подмосковья рассказали подробности голосования по поправкам к Конституции

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Глава избиркома Московской области Илья Берёзкин рассказал подробности голосования по поправкам к Конституции.
В избиркоме Подмосковья рассказали подробности голосования по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Голосование состоится 1 июля. Сделать свой выбор можно с 25 июня.

«Все дни, которые предшествуют этому дню, будут не традиционными днями голосования. Они будут вспомогательными днями, в которые гражданину можно будет проголосовать вне помещения, в помещении, около дома», — заявил Берёзкин.

В частности, в период голосования можно пригласить члена избиркома на дом.

«Повесят вам на ручку двери пакет, в котором будет всё необходимое, начиная от бюллетеня и заканчивая санитайзерами с масками. Вы абсолютно спокойно забираете это себе домой, знакомитесь с содержимым пакета, читаете поправки, предложенные к изменению, после этого голосуете», — уточнил Берёзкин.

Согласно другому варианту, удалённые населённые пункты просят избирком приехать и организовать место для голосования.

Третиё метод — традиционный, когда в указанные пять дней можно прикрепиться к участку с помощью сервиса «Мобильный избиратель», прийти на участок и проголосовать.

На всех участках будут приняты необходимые меры безопасности. В частности, предусмотрено дежурство медиков.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.

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