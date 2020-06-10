Власти Подмосковья рассказали о цифровизации услуг в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о цифровизации услуг в регионе.
Власти Подмосковья рассказали о цифровизации услуг в регионе
  • © пресс-служба Правитества Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас в Московской области существует примерно 450 услуг. До сих пор 50 из них — в бумаге», — заявил он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию информационных технологий.

По словам Воробьёва, регион принимает активное участие в изменении законодательных нормативных актов, которые позволят уйти от бумаги.

В качестве примера губернатор привёл ситуацию с получением разрешения на строительство. Если раньше документ приходилось получать в течение 36 месяцев, то теперь срок сократился до 16.

«Вот следующая задача, это уже такая высшая лига, — получить разрешение на стройку за 10 месяцев», — добавил Воробьёв.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.

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