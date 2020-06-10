Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября

На заседании Заксобрания Ростовской области назначили дату выборов губернатора — 13 сентября.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на председателя регионального парламента Александра Ищенко.

«Самый главный вопрос в политической сфере — сегодня назначены выборы губернатора Ростовской области. Они состоятся 13 сентября 2020 года. Это решение совпало со вчерашней встречей губернатора с президентом нашей страны», — завил Ищенко.

Из-за досрочного прекращения полномочий депутатов Заксобрания 13 сентября состоятся и дополнительные выборы по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу №5 и Целинскому одномандатному избирательному округу №17.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.