Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября

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На заседании Заксобрания Ростовской области назначили дату выборов губернатора — 13 сентября.
Выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на председателя регионального парламента Александра Ищенко.

«Самый главный вопрос в политической сфере — сегодня назначены выборы губернатора Ростовской области. Они состоятся 13 сентября 2020 года. Это решение совпало со вчерашней встречей губернатора с президентом нашей страны», — завил Ищенко.

Из-за досрочного прекращения полномочий депутатов Заксобрания 13 сентября состоятся и дополнительные выборы по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу №5 и Целинскому одномандатному избирательному округу №17.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.

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