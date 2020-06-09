Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах

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Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
  • РИА Новости

Во время онлайн-встречи с главой государства Голубев попросил одобрить его выдвижение на новый срок, пообещав приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — ответил Путин.

В свою очередь, руководитель региона поблагодарил президента за поддержку.

Срок полномочий Голубева истекает в сентябре 2020 года.

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