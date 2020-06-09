Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
- РИА Новости
Во время онлайн-встречи с главой государства Голубев попросил одобрить его выдвижение на новый срок, пообещав приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.
«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — ответил Путин.
В свою очередь, руководитель региона поблагодарил президента за поддержку.
Срок полномочий Голубева истекает в сентябре 2020 года.