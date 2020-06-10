В Тверской области завели дело по факту вандализма на кладбище
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Как рассказал глава посёлка Сергей Орлов, подозреваемых задержали.
«По предварительной информации, это жители города Твери — 14-летняя девушка и 23-летний молодой человек», — заявил он.
В региональном УМВД России уточнили, что дело возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
По данным оперативников, подозреваемые причастны к аналогичным преступлениям на территории Конаковского района и Твери.
В 2019 году Udm-Info.ru сообщало, что в Удмуртии задержали школьников, подозреваемых в повреждении надгробий.