В Тверской области завели дело по факту вандализма на кладбище

В Тверской области завели уголовное дело по факту вандализма. На Быковском кладбище в посёлке Редкино повреждено около 60 надгробий.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как рассказал глава посёлка Сергей Орлов, подозреваемых задержали.

«По предварительной информации, это жители города Твери — 14-летняя девушка и 23-летний молодой человек», — заявил он.

В региональном УМВД России уточнили, что дело возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По данным оперативников, подозреваемые причастны к аналогичным преступлениям на территории Конаковского района и Твери.

В 2019 году Udm-Info.ru сообщало, что в Удмуртии задержали школьников, подозреваемых в повреждении надгробий.