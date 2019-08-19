В Удмуртии задержали школьников, подозреваемых в повреждении надгробий

В Воткинске задержали трёх школьников, подозреваемых в повреждении надгробий на Южном кладбище, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртии.

Двое задержанных состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В ночь на 18 августа на кладбище было сломано 14 могильных плит и крестов. В полиции устанавливают всех потерпевших и оценивают ущерб.

«Все трое подростков — из неблагополучных семей. По нашим данным, в одной из семей родители лишены родительских прав. Какую именно ответственность понесут подростки, говорить пока рано, всё зависит от того, по какой статье следствие квалифицирует их действия», — заявили в пресс-службе.

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