В Татарстане вынесли приговор по делу о вандализме

В Бавлинском районе вынесли приговор по делу о вандализме, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

В апреле 26-летний житель села Новозареченское и его приятель пришли на территорию памятника погибшим в Великую Отечественную войну, чтобы продолжить там распивать алкоголь. В какой-то момент обвиняемый сорвал с мемориала табличку с именами павших воинов и выбросил.

Было заведено уголовное дело. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Серове Свердловской области перенесли запланированные на 22 июня мероприятия из-за сожжения мемориала «Вечный огонь».