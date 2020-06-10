В Ставропольском крае рассказали о работе волонтёров во время пандемии

В Ставропольском крае рассказали о работе волонтёров в период пандемии коронавируса.

Как сообщает pobeda26.ru, региональный общественно-волонтёрский центр подвёл промежуточные итоги.

Совместно с социальными службами отработано свыше 16 тыс. заявок по оказанию адресной помощи. Также выдано более 180 тыс. продуктовых наборов.

«Если в апреле — мае это было не менее 500 звонков в день по краю., сейчас есть дни, когда бывает и по 30. То, что идёт на спад, видно, но работу мы не заканчиваем», — заявила координатор волонтёрского центра Анна Ляшенко.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области рассказали о работе дружин здоровья во время пандемии коронавируса.