Иммунолог напомнил о мерах безопасности после снятия ограничений по коронавирусу

Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал о необходимости соблюдать меры безопасности после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В беседе с Inforeactor он отметил, что, несмотря на спад распространения коронавирусной инфекции и снятие ряда ограничительных мер, риск заболевания по-прежнему сохраняется, поэтому не стоит забывать об индивидуальных способах защиты и профилактики.

«Поскольку инфекция сама воздушно-капельная, то самое главное — это ношение масок. То есть если вы не болели сами, не перенесли этот COVID и ваш статус неизвестен, вы не сдавали анализы на антитела, то носите маски, господа. Вы не знаете, можете вы заразиться этим вирусом или нет и в какой момент это может произойти», — заявил врач.

Он добавил, что оценивать необходимость использования средств индивидуальной защиты следует индивидуально, принимая во внимание плотность населения и количество возможных контактов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.