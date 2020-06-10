В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе. Первый этап может начаться 15 июня — планируется разрешить оказание бытовых услуг, открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также возобновить работу каршеринга.

Как уточняет пресс-служба администрации Беглова, в настоящее время данный план согласовывается с Роспотребнадзором.

На первом этапе также планируется открыть специализированные магазины мебели, а также разрешить доступ в библиотеки и научные учреждения.

Второй этап может начаться в Петербурге в конце июня, когда планируется открыть навигацию по рекам и каналам (без питания на борту), а также вероятно открытие летних кафе и веранд. Кроме того, на этом этапе обсуждается возможность доступа в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.

В июле, на третьем этапе снятия ограничительных мер, могут разрешить работу салонов красоты по предварительной записи.

«Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — добавил Беглов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Петербурге смягчили требования к соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Кроме того, гражданам разрешили посещать кладбища при условии использования средств индивидуальной защиты.