В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
- РИА Новости
Как уточняет пресс-служба администрации Беглова, в настоящее время данный план согласовывается с Роспотребнадзором.
На первом этапе также планируется открыть специализированные магазины мебели, а также разрешить доступ в библиотеки и научные учреждения.
Второй этап может начаться в Петербурге в конце июня, когда планируется открыть навигацию по рекам и каналам (без питания на борту), а также вероятно открытие летних кафе и веранд. Кроме того, на этом этапе обсуждается возможность доступа в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.
В июле, на третьем этапе снятия ограничительных мер, могут разрешить работу салонов красоты по предварительной записи.
«Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — добавил Беглов.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в Петербурге смягчили требования к соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Кроме того, гражданам разрешили посещать кладбища при условии использования средств индивидуальной защиты.