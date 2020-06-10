Минстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает возможность не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами ЖКХ.

«Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, соответственно не увеличивать платежи населения», — цитирует РИА Новости Якушева.

При этом он сообщил об обеспокоенности Минстроя тем, что затраты управляющих домами компаний увеличились, в частности, из-за дезинфекции подъездов в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр отметил, что это «дополнительно ложится в тарифы».

«Нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из неё выходить», — добавил Якушев.

Ранее, как писал RT, депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.