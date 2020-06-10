Эксперт оценил перспективы краткосрочной аренды жилья в Крыму

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Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин оценил перспективы данного рынка в Крыму.
Эксперт оценил перспективы краткосрочной аренды жилья в Крыму
  • РИА Новости

По его словам, полуостров входит в тройку приоритетных мест, куда готовы отправиться россияне на летний отдых.

«Как мы знаем, с 15 июня пребывание в обсерваторе для россиян из других регионов отменяется, и мы вправе вновь ожидать всплеск интереса к поездкам в Крым», — заявил он медиагруппе «Патриот» и Nation News.

Как отметил Кромочкин, это подтверждают и данные опроса «Авито Недвижимости», проведённого в мае: 63% респондентов признались, что планируют отправиться путешествовать по России, как только закончится карантин.

Помимо Крыма, в топ-3 также попали курорты Краснодарского края и Санкт-Петербург.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с ФАН рассказал, когда россияне смогут свободно приобретать путёвки в другие страны и как подготовиться к поездке за рубеж.

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