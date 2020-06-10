Песков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что деструктивную деятельность в России координируют Госдепартамент США и ведущие американские неправительственные организации.

«Это, безусловно, в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров», — отметил Песков.

По его словам, речь идёт «в целом о концептуальной линии», которая «последовательно проводится» в отношении России.

Песков подчеркнул, что это «всё видно невооружённым взглядом».

Ранее Патрушев в интервью изданию «Аргументы и Факты» назвал координаторов деструктивной деятельности в России. По его словам, это — Госдеп, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также ведущие неправительственные организации США, в том числе институт «Открытое общество» (Фонд Сороса)*.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015