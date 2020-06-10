Попова: 41 регион России перешёл к первому этапу снятия ограничений
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Попова отметила, что в настоящее время в России наблюдается чёткая тенденция к снижению ежедневных темпов прироста по заболеваемости коронавирусом.
«На сегодняшний день, используя наши методические рекомендации, 41 субъект Российской Федерации уже перешёл на первый этап снятия режима ограничений, ещё десять субъектов России к этому сегодня готовы», — цитирует её ТАСС.
По её словам, шесть субъектов России перешли на второй этап снятия ограничений.
Также Попова рассказала, что 650 тыс. человек протестированы на иммунитет к COVID-19, из них около 14% имеют антитела.