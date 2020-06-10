Собянин рассказал о планах по переходу Москвы к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал о планах по переходу Москвы к нормальной жизни.

«Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца», — заявил Собянин.

Он отметил, что «вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жёсткие меры принимались гораздо быстрее», а выход, «к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят».

Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.