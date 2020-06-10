Собянин рассказал о планах по переходу Москвы к нормальной жизни

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал о планах по переходу Москвы к нормальной жизни.
Собянин рассказал о планах по переходу Москвы к нормальной жизни
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца», — заявил Собянин.

Он отметил, что «вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жёсткие меры принимались гораздо быстрее», а выход, «к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят».

Ранее Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в городе.

Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» снятие в столице режима ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить