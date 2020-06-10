Мишустин призвал контролировать обеспечение волонтёров средствами защиты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал глав регионов «уделять особое внимание и оказывать содействие» в обеспечении волонтёров и соцработников средствами защиты.

«Прошу глав субъектов России уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтёров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке», — заявил Мишустин.

Ранее Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.

На эти цели выделено более 145 млн рублей.