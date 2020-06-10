В Воронеже задержали сбившего трёх пешеходов полицейского

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В Воронеже следователи задержали 24-летнего участкового полиции, который вечером 9 июня в нерабочее время сбил на тротуаре трёх пешеходов, один из которых скончался.
В Воронеже задержали сбившего трёх пешеходов полицейского
  • © СК РФ

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

«В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке ст. 91—92 УПК России, допрошен в качестве подозреваемого», — заявили в Следственном комитете.

В пресс-службе добавили, что задержанный отказался от дачи показаний. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в МВД заявили, что в Воронеже 9 июня 24-летний участковый уполномоченный полиции на личном автомобиле, находясь на Ленинском проспекте, не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. В результате происшедшего один человек погиб и двое пострадали.

В ведомстве заявили, что в случае подтверждения вины полицейского его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

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