В Воронеже задержали сбившего трёх пешеходов полицейского

В Воронеже следователи задержали 24-летнего участкового полиции, который вечером 9 июня в нерабочее время сбил на тротуаре трёх пешеходов, один из которых скончался.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

«В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке ст. 91—92 УПК России, допрошен в качестве подозреваемого», — заявили в Следственном комитете.

В пресс-службе добавили, что задержанный отказался от дачи показаний. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в МВД заявили, что в Воронеже 9 июня 24-летний участковый уполномоченный полиции на личном автомобиле, находясь на Ленинском проспекте, не справился с управлением и выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. В результате происшедшего один человек погиб и двое пострадали.

В ведомстве заявили, что в случае подтверждения вины полицейского его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.