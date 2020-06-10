В Норильске с места разлива топлива вывезли 30 тысяч тонн грунта
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«В промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено 6818 т загрязнённого поверхностного грунта, или 29 942 т нарастающим итогом», — заявили в МЧС.
В ведомстве добавили, что за сутки было обработано сорбентом 8 тыс. кв. м загрязнённой территории.
В ликвидации последствий аварии задействовано более 680 человек и 266 единиц техники.
Ранее в пресс-службе «Норникеля» сообщили, что 32 тыс. кв. м воды очищено от загрязнения нефтепродуктами в реках Норильска.
29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.