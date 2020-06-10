В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса
- АГН «Москва»
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При этом у 34,8% инфекция протекает без клинических проявлений.
Накануне сообщалось о 8595 выявленных случаев коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением COVID-19.
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.