В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 493 657 человек с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

При этом у 34,8% инфекция протекает без клинических проявлений.

Накануне сообщалось о 8595 выявленных случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением COVID-19.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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