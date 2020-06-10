В Новосибирске проведут парад Победы без зрителей
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«В параде Победы будут принимать участие более 2 тыс. военнослужащих Министерства обороны и других силовых структур… К сожалению, парад будет проходить без зрителей», — цитирует его РИА Новости.
Он также рассказал, что тренировки на военном аэродроме Толмачёво проходят три раза в неделю, а 20 июня состоится генеральная репетиция.
Кроме того, в случае одобрения Роспотребнадзора в параде могут принять участие две коробки юнармейцев.
Запланирован проход механизированной колонны из 75 единиц техники, среди которых легендарный танк Т-34 1944 года выпуска, также состоится авиационная часть парада.
При этом на трибуне будут присутствовать только 28 официальных лиц и военнослужащих, чьи подразделения принимают участие в параде.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что прорабатывается вопрос перекрытия центра города, чтобы жители не могли прийти на парад.
Как передавало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы, который запланирован на 24 июня.