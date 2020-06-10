Число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии достигло 2020

За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 64 новых случая заболевания коронавирусом, общее число случаев достигло 2020.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 10.06.2020 зарегистрировано 2020 (+64) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — указано в тексте.

Общее число летальных исходов достигло 11.

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом составляет 1191.

Ранее стало известно, что Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.