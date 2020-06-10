За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.

«Прирост валового регионального продукта за год составил 43 миллиарда рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства края.

Отмечается, что на динамику роста ВРП наиболее сильно влияют транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, промышленное производство.

Также сообщается, что объём ВРП в 2019 году составил 878 млрд руб, прирост — 5,14%.

Ранее в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.