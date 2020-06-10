За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
- Олег Кожемяко
- © Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
«Прирост валового регионального продукта за год составил 43 миллиарда рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства края.
Отмечается, что на динамику роста ВРП наиболее сильно влияют транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, промышленное производство.
Также сообщается, что объём ВРП в 2019 году составил 878 млрд руб, прирост — 5,14%.
Ранее в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.