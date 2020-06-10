За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей

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Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.
За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
  • Олег Кожемяко
  • © Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

«Прирост валового регионального продукта за год составил 43 миллиарда рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства края.

Отмечается, что на динамику роста ВРП наиболее сильно влияют транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, промышленное производство.

Также сообщается, что объём ВРП в 2019 году составил 878 млрд руб, прирост — 5,14%.

Ранее в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.

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