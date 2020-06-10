Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

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Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе», — указано в тексте.

Отмечается, что все участники — офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Также сообщается, что участие военнослужащих-контрактников в испытаниях вакцины соответствует требованиям законодательства.

Ранее стало известно, что число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409. 

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