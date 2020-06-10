Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе», — указано в тексте.
Отмечается, что все участники — офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Также сообщается, что участие военнослужащих-контрактников в испытаниях вакцины соответствует требованиям законодательства.
Ранее стало известно, что число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409.