Во Владимирской области отменили цифровые пропуска
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Об этом сообщается на сайте администрации региона.
При этом отмечается, что «исключение составляют два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе — посёлки Золотково и Мезиновский, где введён комплекс ограничительных мероприятий (карантин)».
«Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантинных ограничений», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня отменят обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.