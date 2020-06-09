Во Владимирской области отменили цифровые пропуска

Указом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с 9 июня в регионе отменяется действие цифровых пропусков.

Об этом сообщается на сайте администрации региона.

При этом отмечается, что «исключение составляют два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе — посёлки Золотково и Мезиновский, где введён комплекс ограничительных мероприятий (карантин)».

«Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня отменят обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.